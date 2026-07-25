Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Трампа 28 июля в Вашингтоне

25 июля, 10:13
Google Читайте NV в Google
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны встретиться в Вашингтоне во вторник, 28 июля, сообщил представитель Белого дома.

Об этом сообщает Reuters.

Украинский источник сообщил, что Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты, но его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома.

Реклама

Источник добавил, что украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе, которое планировалось представить российским представителям в рамках нового раунда переговоров.

Читайте также:
«Речь идет о конкретных вещах». Зачем Зеленский едет в США и о чем на этот раз будет говорить с Трампом

Ранее Суспільне со ссылкой на источники сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США, где планирует встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

Ожидается, что во время визита президент Украины примет участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, а также проведет личную встречу с Трампом.

В последний раз Зеленский и Трамп встречались в рамках саммита НАТО в Турции.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Дональд Трамп Владимир Зеленский

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies