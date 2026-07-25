Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Трампа 28 июля в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны встретиться в Вашингтоне во вторник, 28 июля, сообщил представитель Белого дома.

Об этом сообщает Reuters.

Украинский источник сообщил, что Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты, но его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома.

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Источник добавил, что украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе, которое планировалось представить российским представителям в рамках нового раунда переговоров.

Ранее Суспільне со ссылкой на источники сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США, где планирует встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

Ожидается, что во время визита президент Украины примет участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, а также проведет личную встречу с Трампом.

В последний раз Зеленский и Трамп встречались в рамках саммита НАТО в Турции.