Об этом сообщил в пятницу, 24 июля, журналист Радио Свобода Алекс Рафоглу со ссылкой на подтверждение дипломатических источников.

Журналист напомнил, что президенты Украины и США недавно встречались во Франции и в Турции, и назвал предстоящую встречу в Штатах важным дипломатическим событием.

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22 июля Суспільне со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский собирается с визитом в США. Помимо встречи с Дональдом Трампом, запланировано его участие в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встречались в июне на полях саммита G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен.

Также президенты Украины и США провели встречу во время саммита НАТО в столице Турции Анкаре 7−8 июля.

Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social фрагмент интервью, которое Владимир Зеленский дал 23 июля американской блогерке Лоре Лумер. В нем Зеленский сообщил, что поворотным моментом в его отношениях с Трампом стала короткая личная встреча, состоявшаяся в апреле 2025 года в базилике Святого Петра в Ватикане. Дональд Трамп прокомментрировал этот фрагмент: «Очень хорошо!».