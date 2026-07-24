Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 28 июля — СМИ
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится на следующей неделе (Фото: Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Дональдом Трампом 28 июля в Вашингтоне.
Об этом сообщил в пятницу, 24 июля, журналист Радио Свобода Алекс Рафоглу со ссылкой на подтверждение дипломатических источников.
Журналист напомнил, что президенты Украины и США недавно встречались во Франции и в Турции, и назвал предстоящую встречу в Штатах важным дипломатическим событием.
22 июля Суспільне со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский собирается с визитом в США. Помимо встречи с Дональдом Трампом, запланировано его участие в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп встречались в июне на полях саммита G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен.
Также президенты Украины и США провели встречу во время саммита НАТО в столице Турции Анкаре 7−8 июля.
Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social фрагмент интервью, которое Владимир Зеленский дал 23 июля американской блогерке Лоре Лумер. В нем Зеленский сообщил, что поворотным моментом в его отношениях с Трампом стала короткая личная встреча, состоявшаяся в апреле 2025 года в базилике Святого Петра в Ватикане. Дональд Трамп прокомментрировал этот фрагмент: «Очень хорошо!».