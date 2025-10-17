Журналист BBC рассказал, что на пресс-конференции Трампа и Зеленского в Белом доме «царило оптимистическое настроение»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Журналист BBC, который присутствовал на пресс-конференции президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в пятницу, 17 октября, сказал, в комнате «царило оптимистическое настроение».

Как рассказал журналист Бернд Дебусманн-младший, он стоял всего в нескольких сантиметрах позади Зеленского и напротив Трампа в течение почти 40 минут сессии вопросов и ответов.

«Мне показалось, что в комнате царил оптимистичный настрой, даже если конкретных ответов на вопросы о результате их встречи за закрытыми дверями было мало. Примечательно, что некоторые члены кабинета министров США, в частности Джей Ди Вэнс и Марко Рубио, казалось, улыбались ответам Трампа и смеялись над его шутками», — написал журналист.

Дебусманн-младший отметил, что президент США сейчас выглядел менее убежденным в том, что Украина сможет вернуть все утраченные территории, чем несколько недель назад, когда публично предполагал такую возможность.

Отдельные вопросы касались возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. На уточнение журналиста, именно эта перспектива могла бы побудить российского диктатора Владимира Путина вернуться к переговорам, Трамп ответил, что «не может сказать, что его привело к переговорам».

BBC обращает внимание, что на этот раз Трамп не стал подчеркивать на своих отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным — темы, которую ранее часто поднимал во время подобных встреч.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Во время брифинга для прессы Трамп подтвердил, что планирует обсуждать с украинским коллегой возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, однако подчеркнул, что хотел бы, чтобы они не понадобились для завершения войны.

Суспільне писало, что украинская делегация на встречу с Трампом принесла карты с «болевыми точками» российского оборонно-промышленного комплекса.