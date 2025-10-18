Британия предлагает вместе с США разработать мирный план для Украины — Axios

18 октября, 07:56
и Кир Стармер (Фото: Англия. Leon Neal/Pool via REUTERS/File Photo)



Великобритания предложила разработать совместно с США мирный план для Украины по аналогии с планом Дональда Трампа по сектору Газа.

Об этом сообщает Axios.

По данным издания, во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами, премьер-министр Великобритании Кир Стармер выдвинул идею совместной с Вашингтоном инициативы, которая бы основывалась на 20-пунктном мирном плане Трампа для Газы.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочный координационный разговор между советниками по национальной безопасности европейских стран в течение выходных.

17 октября в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

После переговоров Трамп провел телефонный разговор с рядом европейских лидеров.

По информации Axios, встреча была напряженной, а Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk, подчеркнув, что его приоритетом является дипломатия.

