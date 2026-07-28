Ракеты для Patriot и «важные встречи» в августе: Зеленский раскрыл, о чем говорил со Стуббом в США
Владимир Зеленский и Александр Стубб (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, встретился в Соединенных Штатах со своим финским коллегой Александром Стуббом.
Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.
Зеленский говорит, что они со Стуббом обменялись подробностями встреч в США и обсудили перспективы, существующие сейчас в дипломатии.
«Очевидно, что Россия несет большие потери на поле боя, усложняется и ситуация в российской экономике — Алекс отметил наши успехи в применении санкций дальнего действия. Параллельно мы делаем все, чтобы обеспечить лучшую защиту для украинцев и украинок от российских ударов. Я благодарен за глубокое понимание наших потребностей. Ракеты для Patriot нужны буквально каждый день», — отметил президент Украины.
Кроме того, Зеленский и Стубб обсудили дипломатию. В частности, президент Украины анонсировал подготовку к важным встречам в августе.
Ранее в тот же день Зеленский встретился в Белом доме со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Президент Украины сообщил, что они с Трампом обсудили вопрос получения лицензий на производство перехватчиков для ЗРК Patriot. Кроме того, главы государств говорили о дипломатии.