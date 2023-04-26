Зеленский заявил Си Цзиньпину, что мир за счет территориальных уступок невозможен

26 апреля, 19:21
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy / Official via Telegram)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy / Official via Telegram)

В Офисе президента рассказали о подробностях переговоров президента Владимира Зеленского с главой КНР Си Цзиньпином в среду, 26 апреля.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, переговоры продолжались около часа, Зеленский обсудил с собеседником «весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений». Отдельно на переговорах поднимали вопрос возможного сотрудничества для установления справедливого и продолжительного мира для Украины.

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Глава украинского государства подтвердил, что Киев придерживается политики «одного Китая», и поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за гуманитарную помощь.

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«До полномасштабного российского вторжения Китай был торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях», — сказал Зеленский.

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Он рассказал главе КНР о том, как Россия использует захваченную Запорожскую АЭС для прикрытия военных ударов по украинским населенным пунктам, и призвал его помочь с урегулированием вопроса безопасности вокруг ЗАЭС.

Зеленский рассказал о ситуации на фронте и подчеркнул, что Украина не развязывала войну и должна восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ 1991 года. Он напомнил, что российские оккупанты похитили 20 тысяч украинских детей, и изложил украинскую формулу мира.

Президент также выразил надежду, что Китай будет активно способствовать восстановлению мира в Украине, и отметил, что чем меньше поддержки получает Россия, тем быстрее закончится война. Он рассказал, что украинские порты сейчас являются заложниками российской агрессии, но Украина готова оставаться гарантом продовольственной безопасности в мире.

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«Никто не хочет мира больше, чем украинский народ. Мы — на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения Устава ООН. Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года», — подчеркнул он.

26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

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Президент Украины 26 апреля также подписал указ о назначении бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.

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24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Китай Российская агрессия КНР Владимир Зеленский Си Цзиньпин Поддержка Украины Украина-Китай Война России против Украины разговор Зеленского и Си Цзиньпина

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