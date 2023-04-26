Зеленский заявил Си Цзиньпину, что мир за счет территориальных уступок невозможен 26 апреля, 19:21 Президент Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy / Official via Telegram)

В Офисе президента рассказали о подробностях переговоров президента Владимира Зеленского с главой КНР Си Цзиньпином в среду, 26 апреля.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, переговоры продолжались около часа, Зеленский обсудил с собеседником «весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений». Отдельно на переговорах поднимали вопрос возможного сотрудничества для установления справедливого и продолжительного мира для Украины.



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Глава украинского государства подтвердил, что Киев придерживается политики «одного Китая», и поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за гуманитарную помощь.



«До полномасштабного российского вторжения Китай был торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях», — сказал Зеленский.

Он рассказал главе КНР о том, как Россия использует захваченную Запорожскую АЭС для прикрытия военных ударов по украинским населенным пунктам, и призвал его помочь с урегулированием вопроса безопасности вокруг ЗАЭС.

Зеленский рассказал о ситуации на фронте и подчеркнул, что Украина не развязывала войну и должна восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ 1991 года. Он напомнил, что российские оккупанты похитили 20 тысяч украинских детей, и изложил украинскую формулу мира.

Президент также выразил надежду, что Китай будет активно способствовать восстановлению мира в Украине, и отметил, что чем меньше поддержки получает Россия, тем быстрее закончится война. Он рассказал, что украинские порты сейчас являются заложниками российской агрессии, но Украина готова оставаться гарантом продовольственной безопасности в мире.

«Никто не хочет мира больше, чем украинский народ. Мы — на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения Устава ООН. Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года», — подчеркнул он.

26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.



Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».



Президент Украины 26 апреля также подписал указ о назначении бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.



24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.

