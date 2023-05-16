Президент ЮАР заявил, что Зеленский и Путин согласились принять африканскую миссию для разработки «мирного плана» 16 мая, 15:10 Сирил Рамафоса (Фото:REUTERS/Esa Alexander)

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский и российский диктатора Владимир Путин согласились принять группу африканских лидеров для потенциального «мирного плана» урегулирования развязанной РФ полномасштабной войны.

Такое заявление он сделал по итогам телефонных переговоров с президентом Украины и главой Кремля, сообщает Reuters во вторник, 16 мая.

«Успех инициативы будет зависеть от дальнейших переговоров», — сказал Рамафоса.

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По его словам, «мирный план» поддержали лидеры Синегала, Уганды и Египта. Также президент Южно-Африканской Республики заявил, что ООН, Великобритания и США знают о разработке инициативы, а Вашингтон и Лондон выразили «осторожную» поддержку.

14 мая Зеленский провел разговор с Рамафосой, во время которого говорили, в частности, о формуле мира. Он состоялся на фоне заявления посла США в ЮАР Рубена Бриджети о якобы поставках Южной Африкой оружия России.

Власти ЮАР это отрицают и заявили, что проведут расследование.