СМИ сообщили, что на саммит G20 могут приехать Зеленский и Путин. В Офисе президента говорят — решение еще не приняли 7 октября, 23:21 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил, что президент Владимир Зеленский якобы может посетить саммит Большой двадцатки вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает газета The National.



По словам посла, из-за полномасштабной войны России против Украины ситуация сложная, и власти Индонезии сейчас решают, в каких отелях разместить Зеленского и Путина, чтобы предотвратить напряжение на саммите.



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Багис также заявил, что Индонезия «хочет сделать G20 платформой для мира, а не конфликта».

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии Суспільному сказал, что оконочательного решения о поездке главы государства на саммит пока нет.

«Окончательное решение о поездке еще не принято. Есть вероятность, что президент туда поедет. Пока речь идет только об этом», — уточнил он.

Ранее президент Индонезии, где в ноябре пройдет саммит G20, говорил, что российский диктатор планирует приехать на встречу. Позже пресс-секретарь Путина Песков заявлял, что «формат [участия] пока не определен».

Агентство Bloomberg в апреле сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина. Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите в Индонезии не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

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