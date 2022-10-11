Глава МИД Индонезии утверждает, что Зеленский и Путин будут участвовать в саммите G20 11 октября, 16:20 Ранее сообщалось, что окончательного решения о поездке Зеленского на саммит пока нет (Фото:ОПУ)

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди утверждает, что российский диктатор Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский согласились взять участие в саммите G20 на Бали.

Об этом сообщает индонезийский ресурс SINDOnews.

«До сих пор реакция была очень положительной», — сказала министр.

Ретно сообщила, что ее партия продолжает налаживать связь с главами двух государств. Однако она подчеркнула, что текущая мировая ситуация динамична.

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«Еще раз, друзья, мы должны понимать, что ситуация в мире сейчас динамичная. Вызовы в мире очень высоки, и ситуация не становится проще, а усложняется. Мы будем продолжать общение», — сказала Ретно.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии Суспільному сказал, что окончательного решения о поездке Зеленского на саммит пока нет.

Агентство Bloomberg в апреле сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина. Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите в Индонезии не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.