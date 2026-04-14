Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве

14 апреля, 22:14
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписывают декларацию 14 апреля, 2026 год (Фото: Cornelius Poppe/NTB/via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписывают декларацию 14 апреля, 2026 год (Фото: Cornelius Poppe/NTB/via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали декларацию об оборонном сотрудничестве и сотрудничестве в сфере безопасности.

Соответствующий документ лидеры стран подписали во вторник, 14 апреля, на совместной пресс-конференции в Осло.

«Украина остается ключевым приоритетом внешней политики Норвегии. И сегодня мы подписали совместную декларацию об усилении сотрудничества в области обороны и безопасности», — сказал Стере.

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Он отметил, что Норвегия решительно поддерживает борьбу украинцев за независимость и их право на самооборону. По его слова, Украина является главным получателем норвежской помощи.

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14 апреля Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии Осло, где были запланированы встречи с премьер-министром, кронпринцем и норвежскими парламентариями.

«Запланированы важные встречи и подписание двустороннего документа, который поможет усилить нашу безопасность», — отмечал президент Украины.

14 апреля Зеленский также посетил Берлин, где встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. На совместной пресс-конференции Мерц анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. В частности он включает ПВО, дроны и боеприпасы от Германии.

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Также две страны подписали ряд соглашений о сотрудничестве, включая сферу обороны.

11 апреля министр обороны Украины Михаил Федоров сообщал, что накануне конференции в формате Рамштайн провел рабочую встречу с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком.

Федоров поблагодарил Норвегию за финансирование проекта базового обеспечения бригад дронами, который является системным решением, что предоставит военным гарантированный минимум дронов ежемесячно и напрямую будет влиять на эффективность на фронте.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Норвегия Декларация Сотрудничество Безопасность Владимир Зеленский

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