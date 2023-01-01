Зеленский и Нетаньяху вели переговоры об обмене ПВО на голосование Украины в ООН по палестинским территориям — СМИ 1 января, 14:49 Зеленский провел переговоры с премьером Израиля Нетаньяху (Фото:Офис президента Украины)

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО, пишет Axios.

По данным издания, Нетаньяху, вскоре после назначения в третий раз на пост премьера, в телефонном разговоре с Зеленским в пятницу, 30 декабря, просил его, чтобы Украина проголосовала в Генассамблее ООН против резолюции, в которой призывают Международный уголовный суд дать юридическое заключение о последствиях оккупации Израилем палестинских территорий — Западного Берега.

Видео дня

Вывод должен касаться правовых последствий израильской «оккупации, поселения и аннексии… включая меры, направленные на изменение демографического состава, характера и статуса Священного города Иерусалима», говорится в резолюции.

Несколько недель назад Украина проголосовала за эту резолюцию во время голосования в комитете ООН.



По словам израильского источника, Нетаньяху перед голосованием в Генассамблее просил Украину изменить позицию — поскольку Украина традиционно голосует в ООН за резолюции против Израиля — и в этот раз проголосовать против или по крайней мере воздержаться.

Зеленский якобы сказал, что в обмен на такое голосование Украины хотелось бы услышать, как новое правительство Израиля планирует изменить позицию по поводу помощи Киеву, в частности, можно ли рассчитывать на средства защиты от баллистических ракет и иранских дронов.

По словам украинского источника, Нетаньяху не стал давать каких-либо обещаний, но отметил, что готов обсудить просьбу Зеленского в будущем. Зеленский не был удовлетворен таким ответом.

В конце концов, Украина выбрала нейтральный вариант, и украинский представитель не присутствовал на пятничном голосовании Генеральной ассамблеи, «чтобы дать шанс на отношения с Нетаньяху», говорит украинский чиновник. При этом резолюцию в пятницу все же одобрили: 87 стран — за, 24 — против и 53 воздержались.

Израильский источник говорит, что Нетаньяху был разочарован тем, что Киев избрал именно такое решение, а не воздержался во время голосования.

В офисе Нетаньяху сказали изданию, что не могут детально комментировать переговоры лидеров, и готовы сообщить лишь о том, что после разговора Украина, традиционно голосующая за резолюции по Израилю, в этот раз не присутствовала на голосовании.

Зеленский, рассказывая о разговоре, прямо не упоминал об этом, отметив лишь, что обсуждали «вопросы двустороннего сотрудничества, включая сферу безопасности, и взаимодействие на международных площадках».