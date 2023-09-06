Зеленский и Нетаньяху планируют обсудить накопившиеся проблемы по телефону — СМИ 6 сентября, 19:48 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины))

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе планируют телефонный разговор, чтобы снять накопившиеся проблемы во взаимоотношениях между странами, сообщает The Times of Israel.

Как сказали The Times of Israel источники в МИД Израиля, одной из главных задач разговора для Нетаньяху будет договоренность о предстоящем в этом году паломничестве хасидов в Умань.

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21 августа посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что запрет Киевом паломничества хасидов в Умань может стать вынужденной мерой из-за войны, ответом на депортацию украинских беженцев из Израиля, которое обусловлено политикой Иерусалима.

Ранее источник NV в окружении одного из членов Совета нацбезопасности и обороны сообщил, что СНБО планирует отменить безвизовый режим для граждан Израиля, а также добиться исключения представителя этой страны из дипломатических встреч министров обороны в формате Рамштайн.

Он заявил, что причин для такого шага несколько. Среди них — недружественное отношение к украинцам, которые приезжают в Израиль, и прекращение действия в этой стране программы медицинского страхования для украинских беженцев. Кроме того, Тель-Авив до сих пор не хочет помогать Украине оружием. Более того, по данным источника NV, есть подозрение, что важная информация со встреч Рамштайн попадает к третьим лицам.

Недавно Евгений Корнийчук, посол Украины в Израиле, официально призвал власти этой страны пересмотреть решение о прекращении действия медстрахования для украинских беженцев.

Корнийчук позже опроверг информацию о желании Киева отменить безвизовый режим для израильтян. Однако подтвердил, что беспокойство и проблемы есть и вопрос рассматривает высшее политическое руководство.