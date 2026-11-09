Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По итогам разговора он сообщил о готовности Индии присоединиться к обеспечению безопасности в Черном море.

Об этом Зеленский написал в Telegram в понедельник, 9 ноября.

«Важно, чтобы Индия определила, какими шагами и диалогом с другими лидерами она может способствовать скорейшему окончанию войны», — отметил он. И уточнил, что одним из таких направлений может быть продовольственная безопасность.

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Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров в Черном море, сообщил Владимир Зеленский.

Кроме того, он обсудил с Нарендрой Моди ситуацию в дипломатии, в частности трехстороннюю встречу в Абу-Даби 10−11 ноября.

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Зеленский напомнил, что премьер-министр Индии «не раз говорил», в том числе и российскому диктатору Путину, о необходимости прекращения войны РФ против Украины.

В частности, Нарендра Моди обращался к Путину с призывом прекратить войну против Украины в сентябре, во время встречи на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

31 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди во время другой встречи — на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане — также призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну России против Украины.

В октябре Индия предложила Украине и России трехэтапное перемирие, которое должно было касаться прекращения ударов не только по портам и судам в Черном море, но и по другим объектам. РФ этот план отклонила под предлогом того, что она стремится к «комплексному решению».