Зеленский и Меркель провели телефонный разговор Сегодня, 13:32 1748 Цей матеріал також доступний українською Arnd Wiegmann/Reuters Меркель поздравила Зеленского со вступлением в должность президента Arnd Wiegmann/Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Во время телефонного разговора немецкий канцлер поздравила украинского лидера со вступлением на должность президента.

Стороны обсудили двухсторонние отношения Украины и германии, а также внутренние процессы, которые происходят в Украине.

«Обе стороны подчеркнули необходимость в полной реализации минских договоренностей и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в „нормандском формате“. Они договорились по этому, и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт», — говорится в заявлении.

Ранее Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах и пригласила его в Берлин.