Легкие танки и системы ПВО: Зеленский провел переговоры с Макроном

24 января, 20:42
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 24 января, провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Глава государства сообщил в Twitter, что поблагодарил Макрона за «прорывное решение» передать Украине легкие танки и за усиление обороноспособности Украины, в том числе «передовыми системами ПВО». Президенты также обсудили дипломатические шаги для окончания войны.

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Отдельно украинский президент подчеркнул, что спортсменам из страны-агрессора России не место на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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Ранее Эммануэль Макрон не исключил поставку Украине тяжелых боевых танков Leclerc в будущем.

После разговора Зеленского и Макрона 4 января представитель Елисейского дворца объявил, что Париж передаст Украине «колесные танки» AMX-10RC — первые танки западной разработки. Также Украина получит бронеавтомобили Bastion.

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https://www.youtube.com/embed/K45HAvFfPlo
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Переговоры Франция Военная помощь Поставки оружия Владимир Зеленский Поддержка Украины Эммануэль Макрон Война России против Украины

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