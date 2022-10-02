Зеленский и Макрон провели разговор. Обсудили ситуацию на ЗАЭС и незаконную аннексию территорий Украины 2 октября, 19:27 Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в воскресенье, 2 октября.

Об этом сообщает Офис президента.

Они обсудили ситуацию на фронте, новые успехи ВСУ, ядерный шантаж РФ и усиление оборонной поддержки со стороны Франции. Зеленский и Макрон согласились с необходимостью жесткой консолидированной реакции мира на попытку незаконной аннексии Россией территорий четырех областей Украины.

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Также президенты заявили о необходимости демилитаризации Запорожской АЭС, которую оккупировали российские войска, и призвали освободить похищенного россиянами гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова.

Зеленский упомянул вопрос относительно поданной Украиной заявки на членство в НАТО. Кроме этого, лидеры обсудили проведение в Праге саммита Европейского политического сообщества и неформального заседания Евросовета, который состоятся на следующей неделе.

В Елисейском дворце сообщили, что Макрон подтвердил «решимость Франции помочь Украине восстановить свой полный суверенитет и территориальную целостность, а также работать с европейскими партнерами над новыми санкциями».