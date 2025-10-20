Зеленский договорился о встрече с Макроном в ближайшее время

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский на саммите Коалиции желающих в Париже, 4 сентября 2025 года (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном , по результатам которого лидеры договорились встретиться в ближайшее время.

Об этом Зеленский написал в соцсетях в понедельник, 20 октября.

По его словам, он говорил с французским лидером о «всех аспектах дипломатии» и недавних контактах Украины с партнерами по окончанию войны. Зеленский считает давление на страну-агрессора Россию «ключом к развязке».

«Сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное — полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на Россию», — написал президент Украины.

19 октября Зеленский выразил уверенность, что Украина приблизилась к окончанию войны, развязанной Россией. По его словам, сейчас у президента США Дональда Трампа и в мире царит такое настроение — «давайте все силы бросим и закончим войну России против Украины».

17 октября Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы Трамп выразил уверенность, что Путин «хочет заключить сделку» и что он сможет закончить войну России против Украины.

По данным издания Financial Times, Трамп во время встречи призвал Зеленского принять условия российского диктатора. Подобную информацию также опубликовало издание Reuters.

Ранее The Washington Post писала, что во время телефонного разговора Трампа с Путиным 16 октября диктатор потребовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. По результатам разговора Трамп и Путин договорились встретиться в Будапеште в течение двух недель.