Зеленский договорился о встрече с Макроном в ближайшее время

20 октября, 13:11
Поделиться:
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский на саммите Коалиции желающих в Париже, 4 сентября 2025 года (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский на саммите Коалиции желающих в Париже, 4 сентября 2025 года (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, по результатам которого лидеры договорились встретиться в ближайшее время.

Об этом Зеленский написал в соцсетях в понедельник, 20 октября.

По его словам, он говорил с французским лидером о «всех аспектах дипломатии» и недавних контактах Украины с партнерами по окончанию войны. Зеленский считает давление на страну-агрессора Россию «ключом к развязке».

Реклама

Читайте также:
Зеленский о желании России получить весь Донбасс: Распродажей Украины никто не будет заниматься

«Сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное — полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на Россию», — написал президент Украины.

19 октября Зеленский выразил уверенность, что Украина приблизилась к окончанию войны, развязанной Россией. По его словам, сейчас у президента США Дональда Трампа и в мире царит такое настроение — «давайте все силы бросим и закончим войну России против Украины».

Читайте также:
«Просили отложить». Украина проигнорировала советы друзей-республиканцев, встреча Зеленского и Трампа провалилась — Politico

17 октября Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы Трамп выразил уверенность, что Путин «хочет заключить сделку» и что он сможет закончить войну России против Украины.

По данным издания Financial Times, Трамп во время встречи призвал Зеленского принять условия российского диктатора. Подобную информацию также опубликовало издание Reuters.

Ранее The Washington Post писала, что во время телефонного разговора Трампа с Путиным 16 октября диктатор потребовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. По результатам разговора Трамп и Путин договорились встретиться в Будапеште в течение двух недель.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Россия Франция Владимир Зеленский Эммануэль Макрон мирные переговоры

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies