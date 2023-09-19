В Бразилии подтвердили будущую встречу президента страны с Зеленским

19 сентября, 10:59
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Лула да Силва встретится с Зеленским (Фото:Anushree Fadnavis/File Photo/Reuters)

Лула да Силва встретится с Зеленским (Фото:Anushree Fadnavis/File Photo/Reuters)

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский лично встретится с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

Это подтвердила пресс-секретарь бразильского лидера Синтия Рибейро, пишет CNN.

Встреча пройдет на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Встреча Зеленского и де Силвы состоится в 16:00 по восточному времени.

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Другие детали будущих переговоров не сообщаются.

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Зеленский находится с визитом в Нью-Йорке, где выступит с речью на Генассамблее ООН. У украинского президента также запланированы встречи с мировыми лидерами, в частности, с президентом США Джо Байденом.

Ранее президент Бразилии отказался занять четкую позицию в войне России против Украины или передать Киеву оружие.

Также он пытался позиционировать себя как потенциальный мирный посредник между Москвой и Киевом, утверждая, что некоторые страны должны оставаться «нейтральными», если хотят достичь мира.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Бразилия Владимир Зеленский Луиз Інасио Лула да Силва

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