В Бразилии подтвердили будущую встречу президента страны с Зеленским 19 сентября, 10:59 Лула да Силва встретится с Зеленским (Фото:Anushree Fadnavis/File Photo/Reuters)

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский лично встретится с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

Это подтвердила пресс-секретарь бразильского лидера Синтия Рибейро, пишет CNN.

Встреча пройдет на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Встреча Зеленского и де Силвы состоится в 16:00 по восточному времени.

Видео дня

Другие детали будущих переговоров не сообщаются.

Зеленский находится с визитом в Нью-Йорке, где выступит с речью на Генассамблее ООН. У украинского президента также запланированы встречи с мировыми лидерами, в частности, с президентом США Джо Байденом.

Ранее президент Бразилии отказался занять четкую позицию в войне России против Украины или передать Киеву оружие.

Также он пытался позиционировать себя как потенциальный мирный посредник между Москвой и Киевом, утверждая, что некоторые страны должны оставаться «нейтральными», если хотят достичь мира.