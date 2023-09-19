В Бразилии подтвердили будущую встречу президента страны с Зеленским
Лула да Силва встретится с Зеленским (Фото:Anushree Fadnavis/File Photo/Reuters)
20 сентября президент Украины Владимир Зеленский лично встретится с президентом Бразилии Лулой да Силвой.
Это подтвердила пресс-секретарь бразильского лидера Синтия Рибейро, пишет CNN.
Встреча пройдет на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Встреча Зеленского и де Силвы состоится в 16:00 по восточному времени.
Другие детали будущих переговоров не сообщаются.
Зеленский находится с визитом в Нью-Йорке, где выступит с речью на Генассамблее ООН. У украинского президента также запланированы встречи с мировыми лидерами, в частности, с президентом США Джо Байденом.
Ранее президент Бразилии отказался занять четкую позицию в войне России против Украины или передать Киеву оружие.
Также он пытался позиционировать себя как потенциальный мирный посредник между Москвой и Киевом, утверждая, что некоторые страны должны оставаться «нейтральными», если хотят достичь мира.