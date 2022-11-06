18 млрд евро на 2023 год. Зеленский обсудил с фон дер Ляйен макрофинансовую помощь Украине

6 ноября, 17:40
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На следующей неделе Еврокомиссия представит пакет финансовой помощи Украине на 2023 год (Фото:Верховная Рада Украины)

На следующей неделе Еврокомиссия представит пакет финансовой помощи Украине на 2023 год (Фото:Верховная Рада Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 6 ноября, обсудил с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен макрофинансовую помощь Украине на текущий и последующие годы.

Об этом сообщил Зеленский в Twitter.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1589261934972776449

На сайте Еврокомиссии рассказали подробности разговора. Фон дер Ляйен сообщила Зеленскому, что на следующей неделе она предложит пакет финансовой помощи от ЕС на 2023 год в размере 18 млрд евро (до 1,5 млрд евро в месяц), что будет в значительной степени способствовать покрытию потребностей Украины в финансировании.

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«Оба лидера признали важность обеспечения прогнозируемого и регулярного финансирования основных функций государства», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

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Финансовый пакет ЕС должен сопровождаться аналогичной поддержкой других крупных доноров. Фон дер Ляйен подтвердила текущую работу по оказанию неотложной гуманитарной помощи Украине, особенно зимой. Она в очередной раз подчеркнула, что ЕС готов долго поддерживать Украину.

Стороны также обсудили важность обеспечения экспорта сельскохозяйственной продукции Украины в различные страны мира, усиление санкций, а также негативную роль поддержки Ираном российской агрессии и ответные меры.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Украина-ЕС Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен

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