Перед голосованием по вотуму доверия. Зеленский и Джонсон провели телефонный разговор
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)
В понедельник, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.
«Провел разговор с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте», — говорится в сообщении главы государства в Twitter.
Зеленский заявил, что получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки.
«Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности. Совместно с Великобританией ищем пути избегания продовольственного кризиса и разблокирования портов», — заявил он.
В понедельник, 6 июня, c 20:00 до 00:00 по киевскому времени состоится голосование по вотуму доверия британскому премьер-министру Борису Джонсону, поскольку было собрано 54 запроса от депутатов-консерваторов с просьбой об его отставке.
В начале года британские СМИ сообщили, что во время локдауна на Даунинг-стрит состоялось несколько вечеринок с участием премьера Великобритании, что было грубым нарушением карантинных ограничений. 31 января представитель аппарата британского правительства Сью Грей обнародовала доклад о вечеринках.
В нем сказано, что некоторые мероприятия в резиденции премьера во время локдауна были недопустимы, а часть из них «вышла за пределы разумного».
Сам Джонсон не раз извинялся за свое поведение, но в отставку уходить не хочет. По его словам, перед правительством слишком много проблем, и уйти было бы безответственно.
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