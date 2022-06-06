Перед голосованием по вотуму доверия. Зеленский и Джонсон провели телефонный разговор

6 июня, 13:56
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Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В понедельник, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

«Провел разговор с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте», — говорится в сообщении главы государства в Twitter.

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Видео дня
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1533753750652866561

«Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности. Совместно с Великобританией ищем пути избегания продовольственного кризиса и разблокирования портов», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=vGxFd7LjwfE&t=1s

В понедельник, 6 июня, c 20:00 до 00:00 по киевскому времени состоится голосование по вотуму доверия британскому премьер-министру Борису Джонсону, поскольку было собрано 54 запроса от депутатов-консерваторов с просьбой об его отставке.

В начале года британские СМИ сообщили, что во время локдауна на Даунинг-стрит состоялось несколько вечеринок с участием премьера Великобритании, что было грубым нарушением карантинных ограничений. 31 января представитель аппарата британского правительства Сью Грей обнародовала доклад о вечеринках.

В нем сказано, что некоторые мероприятия в резиденции премьера во время локдауна были недопустимы, а часть из них «вышла за пределы разумного».

Сам Джонсон не раз извинялся за свое поведение, но в отставку уходить не хочет. По его словам, перед правительством слишком много проблем, и уйти было бы безответственно.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Борис Джонсон Владимир Зеленский Война России против Украины

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