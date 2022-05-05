«На постоянной связи». Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном, обсудили оборонную поддержку 5 мая, 16:36 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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«На постоянной связи с премьер-министром Борисом Джонсоном. Сегодня поблагодарил его за обращение к Верховной Раде», — говорится в сообщении главы государства в Twitter.

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По словам президента, он обсудил с британским премьером будущие общие международно-правовые мероприятия и события.

«Затронули некоторые вопросы оборонной поддержки Украины», — сказал он.

Во вторник, 3 мая, перед депутатами Верховной Рады выступил глава британского правительства Борис Джонсон.

Джонсон признал, что затягивание с введением санкций против кремлевского режима за агрессию против Украины было «коллективной ошибкой», и анонсировал новую военную помощь.

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