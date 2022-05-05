«На постоянной связи». Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном, обсудили оборонную поддержку

5 мая, 16:36
Цей матеріал також доступний українською
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Война России против Украины — главные события 6 мая

«На постоянной связи с премьер-министром Борисом Джонсоном. Сегодня поблагодарил его за обращение к Верховной Раде», — говорится в сообщении главы государства в Twitter.

Видео дня

По словам президента, он обсудил с британским премьером будущие общие международно-правовые мероприятия и события.

Читайте также:
«Вы разрушили миф о непобедимости Путина». Джонсон выступил со знаковой речью в Раде и обратился к украинцам — главные тезисы

«Затронули некоторые вопросы оборонной поддержки Украины», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=ehjSg-3O-EI

Во вторник, 3 мая, перед депутатами Верховной Рады выступил глава британского правительства Борис Джонсон.

Джонсон признал, что затягивание с введением санкций против кремлевского режима за агрессию против Украины было «коллективной ошибкой», и анонсировал новую военную помощь.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Борис Джонсон Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X