Зеленский провел разговор с Джонсоном. Обсудили оборонную поддержку Украины

30 апреля, 18:38
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Владимир Зеленский и Борис Джонсон во время визита британского премьера в Киев 9 апреля (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский и Борис Джонсон во время визита британского премьера в Киев 9 апреля (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в субботу, 30 апреля.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

По словам Зеленского, он рассказал британскому лидеру о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе.

«Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира», — заявил президент в Twitter.

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https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1520418936310878208?s=20&t=0Hng4ZWoQlZYJu94PqKiSw

23 апреля глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Во время еще одного разговора лидеров 16 апреля Лондон пообещал предоставить ее Киеву в ближайшие дни.

Британия планирует отправить Польше танки Challenger 2, чтобы Варшава отдала Украине свои Т-72. Джонсон призвал вооружить Украину настолько, чтобы РФ не посмела вторгнуться снова.

https://www.youtube.com/watch?v=3NtBhQhC3dk
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Борис Джонсон Владимир Зеленский Война России против Украины

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