«Восприняли новость с грустью». Зеленский поговорил с Джонсоном после того, как тот объявил об отставке 7 июля, 17:40 Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 17 июня 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 июля, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который ранее в этот день объявил о своей отставке.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский искренне поблагодарил Джонсона за «решительную и бескомпромиссную» поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения в Украину и за лидерство в отстаивании интересов нашей страны.

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«Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной», — сказал президент Украины.

Зеленский рассказал Джонсону о ситуации на фронте. Также они обсудили перспективы сотрудничества Украины и Британии, вопросы оборонного взаимодействия и политической поддержки нашей страны, а также разблокировка экспорта зерна из украинских портов.

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Как сообщает пресс-служба британского правительства, Джонсон подтвердил неизменную поддержку Британией Украины и подчеркнул, что Соединенное Королевство будет поставлять нашей стране «жизненно важную оборонную помощь» столько, сколько потребуется.

Джонсон также пообещал, что будет работать с партнерами над тем, чтобы попытаться положить конец блокаде зерна в ближайшие недели.

«Премьер-министр закончил разговор, высоко оценив деятельность президента Зеленского, сказав: „Ты герой, тебя все любят“», — сообщают на Даунинг-стрит.

Ранее президент Украины выразил уверенность в том, что в ближайшее время политика Великобритании в отношении Украины не изменится.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.



Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания.



Начиная с 5 июля количество отставок в британском правительстве и правящей Консервативной партии превысило 50, сообщает BBC. Министры, среди которых бывшие соратники Джонсона, призывали премьера добровольно уйти в отставку.



Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.



Скандал разгорелся после того, как на прошлой неделе член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».



Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.



Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.



Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.



6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.



Какой будет война в Украине без Бориса Джонсона? – Владимир Фесенко, политолог https://www.youtube.com/embed/aaghnWG7AVE

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