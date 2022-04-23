Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине: она будет включать тяжелое вооружение
Зеленский и Джонсон обсудили поставки тяжелого вооружения в Украину (Фото:Офис президента Украины)
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили поставки тяжелого вооружения в Украину.
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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
«Больше оружия. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения», — говорится в сообщении.
Ермак поблагодарил союзников за поддержку.
Как пишут СМИ, украинские военные уже проходят в Британии обучение работе с новыми видами вооружений.
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