Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине: она будет включать тяжелое вооружение 23 апреля, 19:34 Цей матеріал також доступний українською Зеленский и Джонсон обсудили поставки тяжелого вооружения в Украину (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили поставки тяжелого вооружения в Украину.



Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Больше оружия. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения», — говорится в сообщении.

Видео дня

Ермак поблагодарил союзников за поддержку.

Как пишут СМИ, украинские военные уже проходят в Британии обучение работе с новыми видами вооружений.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.