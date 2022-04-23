Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине: она будет включать тяжелое вооружение

23 апреля, 19:34
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Зеленский и Джонсон обсудили поставки тяжелого вооружения в Украину (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский и Джонсон обсудили поставки тяжелого вооружения в Украину (Фото:Офис президента Украины)

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили поставки тяжелого вооружения в Украину.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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«Больше оружия. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения», — говорится в сообщении.

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Ермак поблагодарил союзников за поддержку.

Как пишут СМИ, украинские военные уже проходят в Британии обучение работе с новыми видами вооружений.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Великобритания Оружие Вооружение Военная помощь Борис Джонсон Поставки оружия Владимир Зеленский Офис президента Украины Андрей Ермак Украина-Великобритания Война России против Украины

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