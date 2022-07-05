Джонсон сообщил Зеленскому, что Украина в ближайшее время получит британские САУ и дроны-камикадзе 5 июля, 16:42 Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время визита премьер-министра Великобритании в Киев, 17 июня 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 5 июля, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

У себя в Twitter глава государства написал, что поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку Украины, недавнее решение передать 1 млрд фунтов стерлингов безопасностной помощи и сегодняшнее решение в отношении 100 млн фунтов стерлингов.



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«Говорили о продовольственной безопасности для мира и гарантиях безопасности для Украины. Благодарны за готовность Великобритании принять Конференцию по вопросам восстановления Украины-2023», — сообщил Зеленский.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, Зеленский рассказал Джонсону о текущей ситуации в Украине, а британский премьер проинформировал о «британской военной технике, включая десять САУ и дроны-камикадзе, которая поступит в ближайшие дни и недели».

Джонсон также сказал, что весь мир поддерживает Украину и что, по его мнению, украинские военные могут вернуть территории, недавно захваченные российскими оккупантами.

Зеленский и Джонсон также обсудили пути экспорта украинского зерна, дела граждан Великобритании, которые защищали Украину в рядах ВСУ и были захвачены российскими военными, конференцию в Лугано и Евровидение-2023. Премьер сказал, что Британия попросила Европейский вещательный союз рассмотреть предложения Украины.

Ранее Борис Джонсон сообщил, что правительства Шотландии и Уэльса выделили 100 миллионов фунтов (более 3,5 млрд гривен) на военные нужды Украины.



30 июня стало известно, что Британия предоставит Украине еще 1 миллиард фунтов стерлингов (1,2 миллиарда долларов) военной поддержки.

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