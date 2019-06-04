Зеленский и Дуда заявили о необходимости урегулировать исторические споры 4 июня, 22:52 Цей матеріал також доступний українською Andrzej Duda/Facebook Владимир Зеленский и Анджей Дуда Andrzej Duda/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский и польский коллега Анджей Дуда настроены на примирение по вопросам, касающимся трактовкам исторический событий.

Об этом они заявили по итогам переговоров в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

«Я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша», — сказал Зеленский.

В свою очередь президент Польши заявил, что «президентская группа экспертов» может помочь «восстановить дух правды» в исторических спорах.

«Мы говорили о сложных исторических проблемах… Мы надеемся на примирение и активное сотрудничество», — сказал Дуда.

Напомним, что в последнее время между Польшей и Украиной возникают споры из-за различного толкования общих исторических событий ХХ века.

В первую очередь идет речь о позициях Киева и Варшавы по поводу трагических событий на Волыни 1943 года. Польские историки называют Волынскую трагедию «резней» и винят в ней исключительно Украинскую повстанческую армию.