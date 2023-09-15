Зеленский и Дуда встретятся в Нью-Йорке
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретятся в Нью-Йорке.
Об этом сообщила канцелярия польского президента в Twitter.
Встреча состоится через несколько дней в Нью-Йорке.
Сообщается, что среди прочего Зеленский и Дуда будут говорить о зерне.
«Украина должна понять нашу позицию — моя задача — заботиться о наших польских интересах», — сказал Дуда.
12 сентября правительство Польши приняло резолюцию о продлении запрета на импорт украинского зерна после завершения ограничений на уровне ЕС 15 сентября.
Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
Агентство Reuters со ссылкой на слова анонимного американского госслужащего сообщало, что президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
Зеленский будет участвовать в общих дебатах на сессии ГА ООН во время недели высокого уровня, которая будет проходить с 19 по 25 сентября.