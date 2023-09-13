Зеленский и Дуда могут встретиться в ближайшее время — канцелярия польского президента 13 сентября, 08:37 Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда могут встретиться в ближайшее время, сообщил глава канцелярии польского президента Павел Шрот.

Об этом сообщает RMF FM.

«Я не хочу забегать вперед, потому что имею свои данные, но различные соображения безопасности также играют роль. Президент Зеленский является лидером страны, которая находится в состоянии войны, он находится под угрозой террористической атаки со стороны России», — сказал он.

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По словам Шрота, президент Дуда поддерживает позицию польского правительства относительно одностороннего продления эмбарго на украинский агроимпорт.

«Преследуя свои национальные интересы, Польша решила закрыть польский рынок для украинского зерна, потому что Польше это зерно не нужно», — сказал он.

Шрот заявил, что это зерно очень нужно странам, которым грозит голод в результате потрясений, связанных с российской агрессией против Украины.

Встреча состоится на фоне зернового кризиса.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что независимо от решения Брюсселя относительно украинского агроимпорта Польша не позволит «затопить себя украинским зерном».

12 сентября правительство Польши приняло резолюцию о продлении запрета на импорт украинского зерна после завершения ограничений на уровне ЕС 15 сентября.

Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.