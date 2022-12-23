О чем на самом деле говорили президенты. Пять главных закулисных итогов встречи Байдена и Зеленского 23 декабря, 15:22 Сюжет Эксклюзив НВ Главной темой закрытой части переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена были пути завершения войны и ее будущего (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Закулисная сторона визита Владимира Зеленского в США и его переговоров с Джо Байденом включала в себя дискуссию о вариантах завершения войны и предоставлении Украине более мощных видов вооружений, на что Белый дом пока не готов пойти.

НВ собрал главное, что известно о закрытой части переговоров Байдена и Зеленского — помимо официально объявленного Вашингтоном нового пакета помощи Украине на сумму в $1,8 млрд, который включает в себя одну батарею ЗРК Patriot.

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1. Варианты завершения войны

По данным газеты The Washington Post, администрация Байдена воспользовалась приездом Зеленского, чтобы обсудить его видение дипломатических путей выхода из войны: «В каком положении он сейчас и что ему необходимо, чтобы обеспечить Киеву максимально сильную из возможных позиций — так, чтобы мы могли ускорить переход к столу переговоров», — сформулировал цель вопросов Белого дома к президенту Украины высокопоставленный чиновник администрации. Этот собеседник издания повторил прежнюю позицию властей США о том, что «не нам указывать [Украине], как должен выглядеть дипломатический путь, когда он должен стартовать или какими должны быть красные линии» — оставляя все эти решения за Киевом.

«Для Байдена и Зеленского это была возможность всерьез поговорить о том, куда мы идем, — убежден Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО, а ныне президент Чикагского совета по международным отношениям. — Не для того, чтобы указывать [Зеленскому], что делать […], но чтобы убедиться, что мы действуем сообща и понимаем друг друга». По словам эксперта, «Байден по-прежнему беспокоится о том, чтобы не зайти слишком далеко и слишком быстро, опасаясь эскалации». Тогда как Зеленский, очевидно, хотел дать понять президенту США, «что ему нужна эта постоянная поддержка, которую, откровенно говоря, могут предоставить только Соединенные Штаты», констатировал Даалдер.

WP пишет, что сейчас Белый дом рассматривает три разные модели завершения войны путем переговоров, каждая из которых имеет своих сторонников в администрации президента США:

первый сценарий — часть мирного плана, предложенного Зеленским на саммите G20 на Бали, предполагает уход России со всей территории Украины, которую она сейчас оккупирует, включая Крым и районы Донбасса, захваченные ею в 2014 году;

— часть мирного плана, предложенного Зеленским на саммите G20 на Бали, предполагает уход России со всей территории Украины, которую она сейчас оккупирует, включая Крым и районы Донбасса, захваченные ею в 2014 году; вторая модель — отход войск РФ до линии 2014 года [часть Донбасса и Крым остаются оккупированными — прим.ред];

— отход войск РФ до линии 2014 года [часть Донбасса и Крым остаются оккупированными — прим.ред]; третий сценарий предполагает вывод войск РФ из Донбасса, но не из Крыма.