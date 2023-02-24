«Символический сигнал». Зеленский хотел, чтобы Шольц посетил Киев к годовщине большой войны — СМИ 24 февраля, 16:34 Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже, 8 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool)

Президент Украины Владимир Зеленский хотел, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Украину к годовщине полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля. Об этом сообщает Bild.

Как пишет издание, Киев и Берлин вели переговоры относительно визита. Так, украинское правительство вместе с Шольцем «хотело послать символический сигнал» 24 февраля, отмечает Bild.

Видео дня

«На фоне будущих поставок Leopard и упорных боевых действий на востоке Украины украинский президент был бы особенно рад визиту Шольца», — пишет таблоид.

В то же время видеообращение Зеленского показали во дворце Бельвю в Берлине во время мероприятия, посвященного годовщине большой войны. В частности, там присутствовали Шольц, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, пишет Tagesschau.

Канцлер Германии приезжал в Украину вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и на та время премьер-министром Италии Марио Драги в июне 2022 года. После этого с Зеленским Шольц встретился в Париже 8 февраля 2023-го.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. 24 февраля в Киев приехал премьер Польши Матеуш Моравецкий и заявил, что Украина уже получила первые четыре танка Leopard 2 от Варшавы.