Зеленский предложил созвать совет Украина-НАТО из-за ситуации в Черном море 22 июля, 22:39 Зеленский призвал созвать совет Украина-НАТО (Фото:REUTERS / Spasiyana Sergieva)

Украина обратилась с предложением безотлагательно созвать совет Украина-НАТО в связи с ситуацией в Черном море.

Об этом в вечернем видеообращении в субботу, 22 июля, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Ранее сегодня он провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.



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«Обсудили с господином Столтенбергом наши шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы зернового коридора. В нашем сотрудничестве мы перешли на новый, более высокий уровень — уровень Совета Украина — НАТО. И этот механизм может сработать. Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой Совет для соответствующих кризисных консультаций», — рассказал Зеленский.

По его словам, «на днях эта встреча состоится».

«Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», — подчеркнул президент.

На саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля был создан Совет Украина-НАТО и состоялось его первое заседание. Также страны G7 в рамочном соглашении-декларации задекларировали обещание о будущих гарантиях безопасности Украине.

Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу и Николаев. В результате обстрелов разрушениям подверглась и гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.



19 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.

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