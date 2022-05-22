Зеленский хочет договора о взаимном уважении с соседними странами. Кроме тех, которые «считают себя хозяевами на нашей земле» 22 мая, 21:24 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы подписать со странами-соседями договоры о зеркальном уважении. По его словам, такая идея возникла еще задолго до полномасштабной войны, развязанной РФ.

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Об этом он заявил на брифинге с президентом Польши в воскресенье, 22 мая.

«Я бы хотел, чтобы законы и договоры были подписаны и ратифицированы с соседями Украины. Кроме тех соседей, которые считают себя не соседями, не дружественными, а хозяевами нашей земли», — сказал Зеленский.



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Также президент поддержал инициативу Анджея Дуды относительно нового соглашения о добрососедстве между Украиной и Польшей, которое способствовало бы укреплению отношений стран.

«Я не хочу, чтобы наши народы и мы рисковали нашими отношениями. Отношения с Польшей сегодня — одни из наиболее приоритетных для Украины. Уверен, что и сильнейшие за всю историю существования наших народов. И я очень хочу, чтобы у нас были договоры — не ради договоров, а конкретные, предметные, которые могут только улучшить нашу жизнь, укрепить отношения наших обществ», — подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что сначала над таким документом должны поработать специалисты, затем два президента обсудят политическую часть и согласуют другие вопросы. По словам Дуды, такую договоренность было бы символично подписать до января 2023 года — 160-летия начала Январского восстания, во время которого поляки и украинцы боролись против господства Российской империи.

В конце марта Зеленский впервые предложил подписать соглашение о зеркальном уважении к языкам, истории и культурным ценностям со всеми странами-соседями.

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Украину с визитом 22 мая и стал первым из мировых лидеров, лично выступивших в Верховной Раде после начала войны. В частности, он заявил, что украинцы в Польше — «не беженцы, а наши гости», и заверил, что сделает все для членства Украины в ЕС. Зеленский анонсировал внесение в Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши.



«После Бучи и Мариуполя с РФ нельзя иметь никаких дел» – президент Польши Анджей Дуда в Раде https://www.youtube.com/watch?v=Jw6knKFaQpw

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