В МИД Китая уклонились от ответа о возможности переговоров Зеленского и Си Цзиньпина 5 августа, 11:04 Зеленский хочет провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином (Фото:Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

Пекин уклонился от ответа касательно возможных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином.

Как сообщает people.cn, на вопрос о том, есть ли какие-либо договоренности на этот счет, представитель МИД КНР Хуа Чуньин дала общий ответ.

«Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса», — сказала она.

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Накануне в интервью изданию South China Morning Post Зеленский заявил, что хотел бы поговорить напрямую с лидером Китая Си Цзиньпином.

Он также назвал Китай мощным государством, которое может политически и экономически повлиять на власти Кремля.

Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы Китай присоединился к объединенной мировой позиции в отношении полномасштабной войны России против Украины.





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