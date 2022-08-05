В МИД Китая уклонились от ответа о возможности переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

5 августа, 11:04
Зеленский хочет провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином (Фото:Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

Зеленский хочет провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином (Фото:Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

Пекин уклонился от ответа касательно возможных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином.

Как сообщает people.cn, на вопрос о том, есть ли какие-либо договоренности на этот счет, представитель МИД КНР Хуа Чуньин дала общий ответ.

«Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса», — сказала она.

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Накануне в интервью изданию South China Morning Post Зеленский заявил, что хотел бы поговорить напрямую с лидером Китая Си Цзиньпином.

https://www.youtube.com/watch?v=DqZVftwwH0E

Он также назвал Китай мощным государством, которое может политически и экономически повлиять на власти Кремля.

Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы Китай присоединился к объединенной мировой позиции в отношении полномасштабной войны России против Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Китай Владимир Зеленский Си Цзиньпин

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