Зеленский хочет, чтобы спикер Палаты представителей США Маккарти приехал в Украину. Он заявил, что не планирует 8 марта, 16:56 Кевин Маккарти (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Президент Владимир Зеленский пригласил в Украину спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти на фоне разногласий в Республиканской партии относительно помощи Киеву, пишет CNN. Он заявил, что не планирует.

По словам Зеленского, такой визит помог бы Маккарти с позицией, поскольку, когда в Украину приезжают демократы или республиканцы, «они видят корни поставок — каждый снаряд, каждый шар, каждый доллар».

Видео дня

«Господин Маккарти должен приехать сюда, чтобы увидеть, как мы работаем, что здесь происходит, что война повлекла за собой, какие люди сейчас воюют, кто воюет сейчас. А потом после этого делать свои предположения», — подчеркнул президент.

Когда Маккарти узнал о приглашении Зеленского, заявил CNN, что не планирует посещать Украину. Он говорит, что президент США Джо Байден не действовал достаточно быстро, чтобы помочь стране. Республиканец повторил, что поддерживает Украину, но не «подход пустого чека», даже несмотря на то, что существует федеральный надзор за средствами, которые тратят в Украине.

«Давайте очень четко проясним то, что я сказал: никаких пустых чеков, хорошо? Итак, с этой точки зрения мне не нужно ехать в Украину, чтобы понять, где есть пустой чек, а где нет. Я буду продолжать получать брифинги и другие сообщения, но мне не нужно ехать в Украину или Киев, чтобы это увидеть», — сказал спикер Палаты представителей.

Как спикер, Маккарти должен учитывать противоположные взгляды внутри своей партии относительно предоставления дополнительной помощи. Ряд ультраправых республиканцев в Палате представителей регулярно выступают против военной и финансовой поддержки США Украины.



Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что чувствует очень сильную двухпартийную поддержку для Украины.

После приезда в Киев американского лидера Джо Байдена 20 февраля в Украину прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США. CNN сообщил, что после встречи с ней президент Владимир Зеленский пообещал законодателям прислать новый список вооружений, необходимых для победы в войне.