Андрей Осадчук считает, что Владимир Зеленский понимает, что, скорее всего, Украине придется продолжать воевать (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Первый заместитель главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук в интервью Radio NV заявил, что хотя президент Владимир Зеленский повторяет, что Украина, как никогда, близка к миру, он понимает, что придется продолжать воевать.

«Думаю, президент Зеленский, хотя и повторял весь прошлый год, что мы, как никогда, близки к миру… Это дословная его цитата, которую он повторял несколько раз. Я думаю, он прекрасно понимает, что нам, скорее всего, придется воевать. И чем дальше, тем нам сложнее воевать», — заявил Осадчук в эфире Radio NV.

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Он назвал назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента признанием «того, что нам надо воевать, а не продолжать популизм о мире» и «осознанием Зеленским реальности».

2 января президент Украины Владимир Зеленский предложил руководителю ГУР Кириллу Буданову возглавить Офис президента. Буданов принял предложение.

5 января Зеленский ввел его в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

7 января президент Украины заявил, что война может завершиться во время председательства Кипра в Совете ЕС, председательство каждой страны в Совете ЕС длится полгода.

9 января Зеленский выразил надежду, что Россия предоставит ответ по мирному плану до конца месяца.