Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во дворце Долмабахче в Стамбуле, 4 апреля 2026 года (Фото: Офис президента)

Украина готова провести встречу на уровне лидеров со страной-агрессором Россией при посредничестве Турции и, возможно, США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Анталийского дипломатического форума в пятницу, 17 апреля, пишет Интерфакс-Украина .

Он отметил, что Турция играет важную роль в мирных усилиях.

«Мы готовы к этой встрече [на уровне лидеров]. Также в Турции. Я имею в виду встречу между Зеленским, Путиным, господином Эрдоганом, возможно, Трампом», — сказал Сибига.

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Президент Украины Владимир Зеленский передал соответствующие сигналы турецкой стороне во время визита в Стамбул 4 апреля, добавил глава МИД.

9 апреля Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, но «не в Москве, и не в Киеве».

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков цинично пригласил президента Украины на переговоры в Москву, утверждая, что Путин якобы не отказывается от прямых контактов с украинским лидером.

Зеленский отверг возможность визита в столицу страны-агрессора.