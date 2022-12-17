«Как настоящие мужики». Зеленский заявил, что готов на поединок с Путиным 17 декабря, 13:12 Зеленский готов набить Путину морду (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выйти на поединок с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI.

Говоря о том, что Путин передает ему послание через посредников, в частности, разговаривая с французским президентом Эмануэлем Макроном, Зеленский сказал, что «настоящий мужчина, если хочет передать кому-то сообщение, что, мол, он хочет набить ему рожу — он делает это сам (…), не прибегая к услугам посредника»,

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«Готов хоть завтра на поединок с Путиным», — заявил Зеленский, добавив, что это будет «последний саммит президента Путина».

В интервью Зеленский также заявил, что Путин не хочет мира и «не готов делать выводы из трагедии, которую он нанес Украине и миру», а также «собственному народу, собственной стране».

«Этот человек, он не хочет мира, или хочет такого мира, который будет соответствовать его видению вещей. Но наши видения абсолютно расходятся, потому что наши менталитеты расходятся», — считает глава украинского государства.

Зеленский добавил, что в том, что совершил Путин, есть определенная необратимость.

«Я знаю, что кое-кто предлагает с ним сесть за стол переговоров, но я против. Очень трудно с кем-то согласиться на диалог, когда ты безоружен, а он вооружен автоматом или даже ядерным оружием, что еще хуже», — сказал Зеленский.

Президент Украины также прокомментировал усилия Макрона относительно переговоров с Путиным.

«Эммануэль [Макрон] имеет право поступать так, как он хочет, но это продолжается с 2019 года. Я не верю, что это может принести плоды», — подчеркнул он.