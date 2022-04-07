«Может сыграть решающую роль». Зеленский ежедневно призывает партнеров предоставить Украине оружие — пресс-секретарь 7 апреля, 13:07 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский ежедневно ведет переговоры с международными партнерами по предоставлению тяжелого оружия, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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По его словам, приоритет сейчас – это оружие.

«Мы уже не говорим, летальное или не летальное, тяжелое оружие. Только оно может переломить ход войны. Все, кто может с этим помочь, ко всем президент звонит по телефону ежедневно, настаивает на том, что только оружие на этом этапе может сыграть свою решающую роль», — сказал Никифоров в эфире телемарафона.

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