Зеленский встретится с Эрдоганом и генсеком ООН Гутеррешем во Львове — Reuters

16 августа, 19:45
Антониу Гутерреш и Владимир Зеленский в Киеве, 28 апреля 2022 года (Фото:president.gov.ua)

Антониу Гутерреш и Владимир Зеленский в Киеве, 28 апреля 2022 года (Фото:president.gov.ua)

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш на этой неделе посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове.

Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 16 августа, со ссылкой на заявление спикера ООН. По его словам, Гутерреш будет во Львове в четверг, а в пятницу посетит украинский черноморский порт Одесса.

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Ранее пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН готова помочь Международному агентству по атомной энергии с миссией на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС, которая в последние недели все чаще подвергается вражеским обстрелам.

Инфографика: НВ

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала страна-террорист Россия. Реджеп Эрдоган не раз говорил, что его страна готова провести переговоры президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Антониу Гутерреш приезжал в Киев с визитом 28 апреля. В это время Россия нанесла ракетный удар по столице Украины.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Львов Турция ООН Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Украина-Турция Генсек ООН Антониу Гутерреш

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