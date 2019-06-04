Зеленский едет в Брюссель. Что нужно знать о первом зарубежном визите президента 4 июня, 13:47 Сюжет Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Пресс-секретарь президента заверила, что Зеленский задекларирует курс на евроинтеграцию president.gov.ua

4−5 июня состоится первый зарубежный визит президента Владимира Зеленского. Президент отправится в Брюссель для встречи с руководством Евросоюза и НАТО.

О визите договаривались еще до инаугурации

2 мая Александр Данилюк и Руслан Рябошапка, которые на тот момент были советниками Зеленского, посетили в Брюссель, где встретились с послами ЕС на Комитете по политике и безопасности. Данилюк рассказал, что на этой встрече была представлена программа внешней политики нового главы государства. В частности, команда Зеленского назвала ключевым приоритетом для новоизбранного президента возобновление переговоров в нормандском формате.

7 мая еврокомиссар Йоханнес Хан встретился с Зеленским в Киеве и пригласил его осуществить свой первый визит в Брюссель.

О том, что первый зарубежный визит президента будет в Брюссель его пресс-служба официально сообщила 29 мая. В сообщении говорилось, что визит состоится 4−5 июня и Зеленский встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и другими высокопоставленными чиновниками.

Что известно об организации визита

Согласно официальным сайтам, встреча Зеленского со Столтенбергом состоится 4 июня. Подход к прессе запланирован в 17:45 по Киеву.

В этот же день Зеленский должен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой. Пресс-служба президента Польши сообщает, что Дуда намерен пригласить Зеленского посетить Польшу.

Встреча Зеленского с лидерами ЕС должна состояться 5 июня. Подход к прессе вместе с главой Совета ЕС Дональдом Туском запланирован на 16:00.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила на своей странице в Facebook, что примет участие в визите президента в Брюссель.

А корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что Зеленский не собирается давать совместную пресс-конференцию с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а только сделает совместное заявление с главой Европейского совета Дональдом Туском. По словам Йозвяка, Зеленский может также не отвечать на вопросы во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Чего ждут от первого зарубежного визита Зеленского

Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко заявил, что визит президента Владимира Зеленского в Брюссель покажет, какой будет внешняя политика Украины при нем.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что во время первого визита в Брюссель Зеленский еще раз задекларирует неизменную позицию — курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Экс-президент Петр Порошенко посоветовал Зеленскому сохранить имеющиеся наработки. По словам Порошенко, речь идет о том, чтобы сохранить четыре союза Украины и ЕС — энергетический, цифровой, таможенный, а главное — подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз.

НВ