Зеленский и Макрон вместе отправятся в Брюссель на саммит ЕС. СМИ раскрыли детали визита президента Украины 9 февраля, 09:18 Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Президент Украины Владимир Зеленский отправится на саммит ЕС в Брюсселе вместе с французским коллегой Эммануэлем Макроном в четверг, 9 февраля.

Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает Reuters.

Ожидается, что Зеленский встретится со всеми 27 лидерами Евросоюза и выступит в Европарламенте на специальной сессии. Он призовет европейских лидеров ускорить поставки Украине оружия и «не создавать лишних препятствий на пути к членству в ЕС», пишет The Guardian. В частности, повторит призыв разрешить Киеву начать в этом году переговоры о членстве в блоке.

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Неназванный украинский чиновник рассказал газете, что Зеленский едет в Брюссель, чтобы «достичь результатов», а союзники Украины «должны ускориться в этом и следующем месяце [в вопросе военных поставок], потому что следующие два месяца будут решающими».

По словам собеседника The Guardian, президент Украины хочет получить дальнобойную артиллерию, обещанные танки, истребители и «боеприпасы, боеприпасы, боеприпасы…», поскольку в ВСУ заканчиваются снаряды советского образца и для дальнейшей борьбы нужны западные аналоги.

«Если бы у нас все это было, мы могли бы начать контрнаступление», — подчеркнул он.

Еще одним приоритетом Зеленского газета называет получение поддержки со стороны ЕС мирного плана из десяти пунктов президента Украины. Со своей стороны, европейские лидеры должны поддержать «саммит формулы мира», говорится в итоговом проекте саммита.

8 февраля Зеленский посетил с неанонсированным визитом Британию. Он провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком, выступил перед парламентом, встретился с королем Чарльзом ІІІ и украинскими военными.

По итогам визита официальный Лондон заявил о том, что будет готовить украинских пилотов и морпехов, ввел новые персональные санкции против ряда россиян и нескольких российских предприятий. Сунак также заверил, что Британия будет поддерживать Украину до победы над РФ, а Зеленский подтвердил договоренность о «сильном оборонном пакете от Великобритании», который будет включать дальнобойное оружие.



Затем Зеленский отправился во Францию, где в Париже встретился с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Президент Франции предложил провести мирную конференцию на основе «формулы мира» Зеленского и наградил президента Украины орденом Почетного легиона — высшей наградой Франции.