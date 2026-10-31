Зеленский и Эрдоган обсудили подготовку к трехсторонней встрече Украины, США и РФ (Фото: REUTERS/Kemal Aslan)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили подготовку к трехсторонней встрече Украины, США и России, которую планируется провести в первой половине ноября.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Стамбуле в субботу, 31 октября.

«Сейчас мы готовимся к трехстороннему формату: Украина, Соединенные Штаты, Россия — в первой половине ноября. Мы обсудили с господином президентом перспективы такого формата и другие возможности: возможности привлечь Турцию, привлечь Европу, привлечь всех партнеров, а также возможность проведения встречи здесь, в Турции», — сказал глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что Украина и ее союзники должны на всех уровнях сигнализировать Москве об отсутствии альтернативы миру. Он также заверил, что международная поддержка Украины продолжится.

«Тем более, что на днях в Олешках на Херсонщине состоялась гуманитарная операция. И я благодарю президента Эрдогана за слова поддержки. Это четко демонстрирует: шаги по деэскалации возможны, когда именно Россия оказывается в условиях, требующих от нее предпринять соответствующие действия», — отметил он.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

28 октября в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Эрдоган заявил, что Турция готова присоединиться к усилиям по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией для прекращения войны.

7 октября Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, они обсуждали ситуацию в Черном море.

28 октября Юрий Ушаков, помощник российского диктатора Владимира Путина, заявил, что консультации между Украиной, США и РФ по поводу трехсторонних переговоров состоятся после 4 ноября и будут зависеть от ситуации на поле боя и «общей обстановки».

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что встреча может состояться 10 ноября. Украина хотела бы, чтобы трехсторонние переговоры прошли до возможной встречи США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Зеленский также сообщил, что Украина хочет участия Европы в переговорах в Абу-Даби, но не будет срывать встречу, если США будут настаивать на трехстороннем формате.