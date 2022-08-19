В Белом доме считают, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если туда приедет Путин — Bloomberg 19 августа, 21:15 Зеленский и Путин официально встречались всего один раз во время Нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года (Фото:REUTERS / Ints Kalnins; REUTERS / Shamil Zhumatov)

В Белом доме в пятницу, 19 августа, заявили, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите Большой двадцатки на Бали, если там будет присутствовать российский диктатор Владимир Путин.

Как пишет Bloomberg, это заявление прозвучало после того, как президент Индонезии сообщил, что Путин, вероятно, приедет на саммит G20 на острове Бали в ноябре этого года.

«Как президент Байден сам публично заявил, он не считает, что президент Путин должен присутствовать на саммите G20, поскольку он ведет свою войну против Украины. Но если Путин все-таки придет, США считают, что Зеленский тоже должен участвовать», — говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома, которое цитирует издание.

Видео дня

Президент Индонезии Джоко Видодо в четверг, 18 августа, заявил, что ожидает, что Путин и президент Китая Си Цзиньпин примут участие в саммите Большой двадцатки, который состоится на Бали в ноябре этого года.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет», – сказал Видодо.

В конце апреля агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призвали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина.

Некоторые чиновники, в частности представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или по крайней мере осудить его действия в Украине». По информации Bloomberg, некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, отказывались сидеть за одним столом с Путиным, развязавшим полномасштабную войну в Украине.

В Белом доме тогда предупреждали Индонезию, что российский диктатор Владимир Путин не должен быть допущен к участию в саммите G20 этого года.



Перед этим президент США Джо Байден также предлагал исключить Россию из G20.

27 апреля Видодо во время телефонного разговора пригласил Зеленского принять участие в саммите G20, а 29 апреля связался с Путиным, который во время разговора принял приглашение на саммит. Президент Индонезии утверждает, что как принимающая сторона в этом году «хочет объединить G20» и «не допустить раскола».

Через месяц, 27 мая, Зеленский также принял приглашение на саммит G20 и выразил надежду, что там будут присутствовать "только друзья Украины". Зеленский также заявил, что Большая двадцатка должна дать четкую оценку агрессивной политике России, развязавшей полномасштабную войну в Украине.

Во время визита президента Индонезии в Киев в конце июня Зеленский на совместной пресс-конференции заявил, что его участие в саммите будет «зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников».

В Украине допускают дистанционное участие Зеленского в саммите, как это делал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время саммита министров иностранных дел стран Большой двадцатки в июле.



Впрочем, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что президент Зеленский может поехать на саммит G20 в Индонезию лично, если там будет присутствовать российский диктатор Владимир Путин.

В начале июля прошел саммит глав МИД стран G20, где участники бойкотировали представителя страны-агрессора РФ Сергея Лаврова.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.