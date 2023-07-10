Столтенберг заявил, что Зеленский примет участие в запуске Совета Украина-НАТО 10 июля, 15:53 По словам Столтенберга, Зеленский присоединится для инаугурационного заседания нового Совета Украина-НАТО (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в запуске Совета Украина-НАТО, который соберется на полях саммита Альянса в Вильнюсе.

Об этом сообщил генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Литве накануне открытия саммита НАТО.

«Мы усилим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам для инаугурационного заседания нового Совета Украина-НАТО», — сказал он.

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Формат участия Зеленского генсек не уточнил.

Столтенберг также рассказал, что во время саммита будет принято решение о многолетнем пакете поддержки Украины, чтобы обеспечить переход из советских техники и стандартов к стандартам НАТО.

Пакет будет включать помощь в разминировании, обеспечении горючим и медикаментами.

Ранее Столтенберг предложил создать Совет Украина-НАТО, который придет на смену заседаниям комиссии Украина-НАТО. По его словам, это дало бы существенное укрепление партнерства между страной и Альянсом.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

3 июля Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.