Зеленский анонсировал разговоры с руководителями ЕС о дополнительном финансировании производства дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время будет обсуждать с руководителями Европейского Союза дополнительное финансирование производства дронов и совместных производств.

Об этом президент сообщил в понедельник, 30 июня, после совещания с военными и министром обороны.

По словам Зеленского, во время совещания обсуждались такие вопросы, как финансирование производства дронов, выполнение контрактов и поставки.

Реклама

«Был сегодня подробный разговор и по украинским дронам — финансирование, выполнение контрактов, производство, поставки. Дипстрайки, дроны-перехватчики и все виды дронов для передовой. Темп производства наращиваем… Украинское лидерство в технологиях войны должно быть и в дальнейшем обеспечено», — отметил президент.

Ранее на саммите НАТО в Гааге Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном производство беспилотников совместно с Renault в Украине.

20 июня Зеленский заявил, что в Украине уже четыре компании производят перехватчики для российских шахедов.