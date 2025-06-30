Зеленский анонсировал разговоры с руководителями ЕС о дополнительном финансировании производства дронов

30 июня, 18:53
Поделиться:
Украинские военнослужащие с дроном Vampire (Фото: Александр Медведев / NV)

Украинские военнослужащие с дроном Vampire (Фото: Александр Медведев / NV)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время будет обсуждать с руководителями Европейского Союза дополнительное финансирование производства дронов и совместных производств.

Об этом президент сообщил в понедельник, 30 июня, после совещания с военными и министром обороны.

По словам Зеленского, во время совещания обсуждались такие вопросы, как финансирование производства дронов, выполнение контрактов и поставки.

Реклама

«Был сегодня подробный разговор и по украинским дронам — финансирование, выполнение контрактов, производство, поставки. Дипстрайки, дроны-перехватчики и все виды дронов для передовой. Темп производства наращиваем… Украинское лидерство в технологиях войны должно быть и в дальнейшем обеспечено», — отметил президент.

Читайте также:
Инженеров, которые производят дроны, несколько тысяч на всю страну, на них держится фронт — Берлинская

Ранее на саммите НАТО в Гааге Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном производство беспилотников совместно с Renault в Украине.

20 июня Зеленский заявил, что в Украине уже четыре компании производят перехватчики для российских шахедов.

Читайте также:
Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Владимир Зеленский ЕС Евросоюз Беспилотники Дроны БПЛА украинские беспилотники Производство оружия Война России против Украины производство дронов Производство

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X