Зеленский: Если бы Украина была членом НАТО, война не началась бы 20 марта, 18:23 Цей матеріал також доступний українською Зеленский считает, что НАТО должно немедленно принять Украину, если там были такие планы (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Украину приняли в НАТО раньше, то Россия не вторглась бы в страну.

Об этом Зеленский сказал в интервью журналисту Фариду Закарии на CNN, обнародованном в воскресенье, 20 марта.

«Если бы мы были членом НАТО, война не началась бы. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, своего народа», — сказал Зеленский, добавив, что он благодарен за помощь, которую НАТО оказывает с начала вторжения.

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«Если члены НАТО готовы видеть нас в альянсе, то сделайте это немедленно, потому что люди умирают каждый день. Но если вы не готовы сохранить жизнь наших людей, если вы хотите видеть нас в этом сомнительном положении, когда мы не понимаем, можете ли вы принять нас или нет — вы не можете поставить нас в эту ситуацию, вы не можете заставить нас оказаться в этом подвешенном состоянии», — сказал глава государства.

«Я просил их лично сказать прямо, что мы примем вас в НАТО через год-два-пять, просто скажите это прямо и четко или просто скажите нет. И ответ был очень четким, вы не будете членом НАТО, но публично двери останутся открытыми», — отметил Зеленский.

Россия оправдывает начатую ею полномасштабную захватническую войну против Украины, в частности, планами государства вступить в НАТО и якобы угрозами для РФ от членства нашего государства в Альянсе. Москва требует от Киева закрепить в Конституции нейтральный статус Украины.

Украина 21 февраля 2019 закрепила курс на членство в Европейском Союзе и НАТО в Конституции. Это связано, прежде всего, с агрессией Российской Федерации против нашего государства и оккупацией РФ в 2014 году Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. Заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала еще в 2008 году.

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