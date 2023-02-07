Взаимные обвинения. Между институтами ЕС возник конфликт из-за утечки информации о возможном визите Зеленского в Брюссель — The Guardian 7 февраля, 13:15 Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

После утечки информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель вспыхнули взаимные обвинения среди официальных лиц ЕС, что вызвало обеспокоенность касательно безопасности главы государства, сообщает The Guardian.

Издание пишет, что примерно за 48 часов до обсуждаемой поездки в Брюссель о визите сообщили итальянские СМИ, а позже объявили на странице Европейской народной партии в Twitter.

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«Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Брюсселе, господин президент», — говорилось в твите, но публикация была быстро удалена.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, организующий саммиты ЕС, считает Европарламент ответственным за утечку информации о визите.

Его представитель не подтвердил и не опроверг визит, сказав: «Есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель».

«Этот скандал ставит в затруднительное положение президента Европарламента Роберту Метсолу, чьих чиновников обвиняют в утечке информации. Она также является членом группы ЕНП, кратко освещавшей этот визит», — говорится в материале.

В статье говорится, что спор показывает, как конкурирующие институты ЕС пытаются продемонстрировать солидарность с Украиной и поддержку Зеленского.



«Отдельно дипломаты ЕС заявили, что Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен соревнуются, чтобы продемонстрировать поддержку Украины. Оба они радостно говорили о перспективах вступления Украины в ЕС. Но многие государства-члены утверждают, что лидеры ЕС должны смягчить свою публичную риторику, чтобы не вызвать надежды на скорейшее присоединение к блоку», — пишет издание.

СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может отправиться в Брюссель на встречу с лидерами ЕС и Европарламента.

Глава государства покидал Украину только один раз с начала войны. В декабре прошлого года он отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом и выступить перед Конгрессом.

