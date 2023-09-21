Встреча в Белом доме. Сегодня Байден примет Зеленского в Вашингтоне: о чем будут договариваться президенты 21 сентября, 07:31 Архивное фото встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме в декабре 2022 года (Фото:ОП)

В четверг, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Это уже второй визит украинского лидера в Вашингтон с начала полномасштабного вторжения России.

Встреча с Байденом — часть большого визита Зеленского в США и Северную Америку. В течение предыдущих двух дней президент Украины был в Нью-Йорке, где участвовал в событиях Генассамблеи ООН, а после визита в Вашингтон он, как ожидается, посетит Канаду.

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Джо Байден примет Владимира Зеленского в Белом доме — во второй раз после того, как президент Украины в декабре 2022 года совершил в США свой первый зарубежный визит за время большой войны с Россией. В последний же раз американский и украинский лидеры встречались несколько месяцев назад на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Среди тем, которые сегодня могут обсудить Зеленский и Байден:

Ход контрнаступления Украины. «Президент [Байден] с нетерпением надеется услышать от президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогресс, которого они [ВСУ] достигают — своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя», — анонсировал одну из тем разговора спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Михаил Подоляк уточнил: Зеленский будет подчеркивать, что Украина не остановится в освобождении своих территорий.

«Президент [Байден] с нетерпением надеется услышать от президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогресс, которого они [ВСУ] достигают — своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя», — анонсировал одну из тем разговора спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Михаил Подоляк уточнил: Зеленский будет подчеркивать, что Украина не остановится в освобождении своих территорий. Потребности ВСУ на фоне затягивания войны. Очерчивая эту тему будущей встречи, советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил, что украинские военные нуждаются в дальнобойных ракетах ATACMS , которые помогли бы наносить удары бить по логистике, тыловых базах и командных пунктах россиян. Также Украина надеется на ускорение обучения украинских пилотов на F-16 . Еще одна составляющая потребностей ВСУ — это все виды бронетехники, а также артиллерийские снаряды, в частности для HIMARS.

Очерчивая эту тему будущей встречи, советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил, что украинские военные нуждаются в дальнобойных ракетах , которые помогли бы наносить удары бить по логистике, тыловых базах и командных пунктах россиян. Также Украина надеется на ускорение обучения украинских пилотов на . Еще одна составляющая потребностей ВСУ — это все виды а также артиллерийские снаряды, в частности для HIMARS. Гарантии долгосрочной поддержки США. По словам Джона Кирби, Байден хочет заверить Зеленского, что США действительно будут оставаться с Украиной, пока это будет необходимо, а украинцы должны понимать, что поддержка будет продолжаться.

По словам Джона Кирби, Байден хочет заверить Зеленского, что США действительно будут оставаться с Украиной, пока это будет необходимо, а украинцы должны понимать, что поддержка будет продолжаться. «Критический момент» в войне: и Джон Кирби, и советник Байдена по нацбезопасности Джей Салливан отметили, что Байден и Зеленский встретятся в «критически важное время», ведь Россия ищет расширения своего военного сотрудничества с авторитарными режимами, такими как КНДР и Иран.

и Джон Кирби, и советник Байдена по нацбезопасности Джей Салливан отметили, что Байден и Зеленский встретятся в «критически важное время», ведь Россия ищет расширения своего военного сотрудничества с авторитарными режимами, такими как КНДР и Иран. Вопрос коррупции в Украине — такой пункт в гипотетический перечень тем встречи добавил политолог Владимир Фесенко. По его словам, речь может идти о контроле США над использованием американской поддержки Украины.

— такой пункт в гипотетический перечень тем встречи добавил политолог Владимир Фесенко. По его словам, речь может идти о контроле США над использованием американской поддержки Украины. Макроэкономическая поддержка со стороны США. «Здесь еще один вызов — приближение президентских выборов США и риски относительно прохождения бюджета США на следующий год через Конгресс. Это может негативно повлиять и на текущую финансовую поддержку Украины. Это тоже будет обсуждаться, как и в целом уровень финансовой поддержки Украины со стороны США», — считает Фесенко.

«Здесь еще один вызов — приближение президентских выборов США и риски относительно прохождения бюджета США на следующий год через Конгресс. Это может негативно повлиять и на текущую финансовую поддержку Украины. Это тоже будет обсуждаться, как и в целом уровень финансовой поддержки Украины со стороны США», — считает Фесенко. Подготовка двустороннего договора о гарантиях безопасности для Украины.



Кроме того, сегодня в Вашингтоне ожидается встреча Зеленского с лидерами Конгресса США, которые представляют обе политические партии — Демократическую и Республиканскую.

NV следит за главными событиями визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Встреча Зеленского и Байдена 21 сентября 2023 — онлайн

07:30 Встреча Зеленского и Байдена начнется в 23:00 по Киеву (15:00 в Вашингтоне)

Расписание переговоров:

15:00 ( 23:00 в Киеве) — Джо и Джилл Байден встретят Владимира и Елену Зеленских в Белом доме

23:00 в Киеве) — Джо и Джилл Байден встретят Владимира и Елену Зеленских в Белом доме 15:30 ( 23:30 в Киеве) — начало переговоров президентов США и Украины тет-а-тет

23:30 в Киеве) — начало переговоров президентов США и Украины тет-а-тет 16:00 ( 00:00 в Киеве) — встреча Байдена и Зеленского в расширенном формате

05:00 «Украинские солдаты делают это своей кровью». Перед визитом в Вашингтон Зеленский в выступлении на Совбезе ООН призвал реформировать организацию — полный текст

Президент Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, выступил на заседании Совета Безопасности ООН и призвал реформировать организацию, в том числе лишить страну-агрессора Россию права вето и увеличить количество постоянных членов.

