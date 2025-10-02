«Возможно, у нас будет что-то большее». Зеленский намекнул, что после разговора с Трампом Украина может получить дальнобойное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во время пресс-конференции (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина использовала только свое вооружение по дальнобойным целям на территории РФ , однако после его разговора с президентом США, возможно, что-то изменится.

«До этого мы использовали только наше вооружение по дальнобойным целям. После нашей встречи с президентом США, возможно, у нас будет что-то большее. Не знаю, посмотрим», — сказал Зеленский во время брифинга с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном.

Реклама

По словам украинского президента, более года назад Украина не имела возможностей отвечать на российские удары. Теперь же РФ чувствует украинский ответ. После разговора с партнерами президент считает, что в результате увеличения финансирования Украина сможет выйти на более высокие показатели по дальнобойным дронам.

«Нам нужно немного больше финансирования, мы сегодня говорили об этом. Они используют примерно 500−600 дронов в день, мы используем 100−150», — считает Зеленский.

Ранее Зеленский подтвердил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждал предоставление Украине дальнобойного оружия.

2 октября президент прибыл в Копенгаген для участия в саммите Европейского политического сообщества и провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

23 сентября Зеленский и Трамп встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. После встречи президент Украины сказал, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

Он также заявил, что чиновники Кремля должны знать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

The Telegraph писало, что президент Украины попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.