Об этом он сообщил во вторник, 21 октября, в Telegram.

По его словам, будет «хорошее и во многом совершенно новое соглашение» по оборонным возможностям Украины. Его будут реализовывать фактически как часть гарантий безопасности долгосрочно. Детали объявят на этой неделе.

«Мы четко на одной странице с нашими партнерами по дипломатии, я благодарен каждому за поддержку, за принципиальную позицию — всем странам, всем лидерам. Украина опять-таки выразила свою готовность закончить войну. Мы провели встречу с президентом Соединенных Штатов Америки, и мы договорились, что именно так попробуем организовать диалог — на линии, которая есть сейчас. Именно таким был сигнал президента Трампа его команде. Это было и публично», — отметил президент.

Он добавил, что линия фронта может быть началом дипломатии.

«Чем больше украинской дальнобойности, тем больше и российская готовность закончить войну. Сейчас недели, которые это снова подтвердили. Дискуссия о Tomahawk оказалась сильной инвестицией в дипломатию — мы заставили Россию показать, что Tomahawk — это именно та карта, с которой они считаются. Будем говорить с европейцами, с американцами по дальнобойности. Приоритет — ПВО, безусловно», — сказал Зеленский.

Ранее газета Financial Times сообщила, что европейские правительства поддержали Владимира Зеленского и спешат заключить соглашение об использовании замороженных активов РФ после того, как Дональд Трамп давил на украинского лидера, чтобы тот принял требования российского диктатора Владимира Путина о завершении войны.

13 октября Трамп заявил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

16 октября, Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором РФ в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

The Washington Post писала, что во время телефонного разговора Трампа с Путиным 16 октября диктатор потребовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Зеленский в ответ на эту информацию заявил, что «распродажей Украины никто заниматься не будет».

После встречи Трампа с Зеленским 17 октября СМИ сообщили, что президент США отказал Украине в предоставлении ракет Tomahawk. Зеленский говорил, что Трамп не согласился, но и не отказал и что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия больше не будет обсуждаться публично.